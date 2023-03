Loos brandalarm in woonzorgcentrum in Helchteren door stoom van waterslang

In het woonzorgcentrum ’t Dorp in het centrum van Helchteren is vrijdagmorgen even paniek ontstaan toen het brandalarm afging. Het personeel startte met de evacuatie van de bewoners. Maar al snel bleek dat het om een loos alarm ging: stoom van een waterslang.

De brandweer kwam ook aangesneld. “Het ging om een waterslang met warm water die loskwam en die veel stoom afliet. Daardoor is het brandalarm afgegaan en dachten we dat er brand was”, zegt Ludwig Ulenaers, verantwoordelijke voor de gebouwen en onderhoudswerken. “We wisten niet onmiddellijk wat er aan de hand was. Mijn collega’s hebben meteen de hulpdiensten verwittigd en zijn dan gestart met het verzamelen van de bewoners voor de evacuatie. Toen ik ben gaan kijken aan het brandalarmsysteem zag ik dat er iets was in het waslokaal. Daar was al snel duidelijk dat het loos alarm was. Maar intussen was de brandweer al ter plaatse en was de brandprocedure in gang gesteld. Zo gaan de liften meteen naar beneden en worden de branddeuren geactiveerd. Gelukkig was er geen brand en hebben we niet moeten evacueren. De bewoners hebben genoten van de actie.”

Ook bewoner Marcel (82) was even in paniek. — © zb

Korte paniekreactie

Eén van de bewoners is Lisette (70): “Ik was toch wel in paniek door de onwetendheid. Ik ben op mijn kamer gebleven, omdat ik nog in quarantaine was, maar ze waren mij toch snel komen halen. Eind goed al goed, gelukkig.” Ook Marcel (82) was ongerust. “Ik woon in de serviceflats. ’s Morgens ga ik ontbijten in het cafetaria van het woonzorgcentrum. Ik was aan het eten toen het brandalarm afging. Ik zag de branddeuren dichtgaan en ook brandweermannen die voorbijliepen. Toen hoorde ik ze zeggen: ‘Iedereen moet naar buiten’. Iedereen verzamelde in de cafetaria maar al snel daarna werd ons gezegd dat het om een vals alarm ging. Goed dat er snel werd gereageerd.”

Volgens de directie van het woonzorgcentrum is alles vlot verlopen. De bewoners werden snel geïnformeerd en kregen de nodige begeleiding. (zb)