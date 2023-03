Ranjit (29) trekt naar moederland Nepal om huizen weer op te bouwen met puinafval van aardbevingen

Als student bouw aan de hogeschool PXL verdiept Ranjit Sharma (29) zich in het aardbevingsbestendig circulair bouwen. Daarbij wordt puin hergebruikt om gebouwen weer op te bouwen na een aardbeving. En dat doet Ranjit niet zomaar. In april trekt hij naar zijn moederland om er samen met Bouworde vzw een gezondheidspost te bouwen in het Nepalese dorpje Fakhel.

Op 25 april 2015 werd Nepal getroffen door een aardbeving. Zo’n 9.000 mensen kwamen om, 600.000 huizen stortten in en nog eens 288.000 woningen raakten beschadigd. De heropbouw is nog steeds bezig. “De trage huizenbouw is te wijten aan de handelsblokkades op de grens met India vlak na de ramp”, legt PXL-student Ranjit Sharma (29) uit. “Maar ook aan een tweede aardbeving, overstromingen, emigratie van jongeren - die trekken naar de Golfstaten om geld te verdienen - en het tekort aan bouwvakkers. Maar de belangrijkste oorzaak was de politieke instabiliteit. In de drie jaar na de aardbeving was er elke negen maanden een nieuwe regering, die steeds de plannen voor wederopbouw aanpaste.”

Puin recupereren

Ranjit kwam op zijn 14de van Nepal naar België in het kader van gezinshereniging. Hij leerde Nederlands in de Drukkerijschool Domein Herckerhof van Herk-de-Stad en woont vandaag in Antwerpen. “Ik ben geboren in Baglung, zat op een internaat in Kathmandu en kwam in 2007 samen met mijn mama naar België op zoek naar een betere toekomst. Na een tijdje in Diest gewoond te hebben, zijn we verhuisd naar Leuven.”

“Na mijn middelbare schooltijd in Leuven ben ik begonnen aan ingenieurswetenschappen aan de KU Leuven”, gaat Ranjit verder. “Maar de Indische en Nepalese restaurants van mijn ouders hadden hulp nodig. Daarom stopte ik met mijn studies en werkte ik twee jaar als zelfstandige. Zo’n drie jaar geleden begon ik opnieuw te studeren en startte ik in de richting Bouw aan de Hogeschool PXL. Daar verdiepte ik me in het aardbevingsbestendig circulair bouwen. Dat betekent dat bouwafval of puin afkomstig van de ramp gerecupereerd wordt in de heropbouw.”

Zelf meegemaakt

Ranjit voelt zich niet alleen betrokken door zijn afkomst, hij was ook in Nepal toen de bewuste aardbevingen plaatsvonden. “Ik was naar Nepal afgereisd om het huwelijk van mijn zus bij te wonen op de dag van de aardbeving”, vertelt Ranjit. “De grootste golven had ik al gemist. Ik heb alleen wat kleinere natrillingen meegemaakt, waarbij alles om de zoveel tijd trilt. De grond, de huizen... Zelfs bij die kleinere trillingen was het moeilijk om rechtdoor te stappen op straat.”

“Wat ik aantrof in Nepal, was hel”, gaat Ranjit verder. “De lucht was donkergrijs van het puin en de rook. Woningwijken waren herschapen tot één grote puinhoop, de lijkgeur overheerste op straat, mensen waren dakloos… Eigenlijk hetzelfde beeld als nu in Turkije. Daarom trek ik met steun van de Hogeschool PXL in april naar Fakhel in Nepal. In opdracht van Bouworde vzw voor de NGO Namaste Children Nepal zal ik een gezondheidspost voor de inwoners van het dorp bouwen. Duurzaam, circulair en aardbevingbestendig.”