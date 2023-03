Ook mooi koersweekend in België met GP Criquielion en GP Monseré: kan Caleb Ewan zich herpakken?

Niet alleen in Toscane (Strade Bianche, zaterdag) en Frankrijk (Parijs-Nice, zondag) wordt dit weekend gekoerst, ook in België staan twee mooie wedstrijden op het programma met zaterdag de GP Criquielion en zondag de GP Monseré. Ethan Vernon (Soudal Quick-Step) hoopt er een vervolg te breien aan zijn prima seizoensbegin, Caleb Ewan wil zich herpakken na een tegenvallende UAE Tour.

Met Arkea-Samsic, Cofidis, Intermarché-Wanty-Circus, Soudal Quick-Step en Team DSM verschijnen er zaterdag vijf WorldTour-teams en negen Pro-teams aan de start van de 28ste editie van de Grand Prix Criquielion, die voor het eerst in de categorie 1.1 verreden wordt en daardoor een veel sterker deelnemersveld krijgt dan bij de voorbije edities.

Bij Soudal Quick-Step is het uitkijken naar Ethan Vernon, die dit seizoen al drie zeges boekte: de Trofeo Palma-Palma op Mallorca en twee ritten in de Ronde van Rwanda. Hugo Hofstetter van Cofidis kan revanche nemen voor zijn tweede plaats in de GP Samyn. Bij Lotto-Dstny hoopt Victor Campenaerts zijn tegenvallend openingsweekend door te spoelen.

De start wordt omstreeks 12u30 in Ath gegeven, wat volgt is een koers over 201 kilometer met aankomst in Lessines. Onderweg staan onder meer de Côte du Mont en de Côte des Planchettes op het menu. Door het samenvallen met de Strade Bianche is er geen rechtstreekse uitzending op tv, we verwijzen u door naar de app van het Nieuwsblad om de ontwikkelingen te volgen.

Zondag sprintfestival in GP Monseré

Zondag staat de GP Monseré op het programma, een echte sprinterskoers met de jongste jaren mooie namen op de erelijst: Arnaud De Lie in 2022, Tim Merlier in 2021 en Fabio Jakobsen in 2020.

Het is vooral uitkijken naar Caleb Ewen, de snelle man van Lotto Dstny die dit seizoen nog maar één zege boekte: het criterium voorafgaand aan de Tour Down Under, De Schwalbe Classic. Zowel in de Tour Down Under als in de UAE Tour, het echte werk, kon Caleb Ewan geen potten breken. Andere snelle mannen aan de start: Hugo Hofstetter, Sam Welsford, Gerben Thijssen, Ethan Vernon en Dries De Bondt.

De GP Monseré start zondag om 10u20 in Ichtegem en komt tussen 14u35 en 15u10 aan in Roeselare. De koers is live te volgen op Sporza en Eurosport.