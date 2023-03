EERSTE PROVINCIALE. Versterking voor Bregel en Herkol, boekt Alken zege van de hoop?

In eerste provinciale is de vraag of Helson, dat onder interimcoach Kerkhofs drie keer op rij won, leider Zepperen-Brustem wat in de weg kan leggen. Voor de andere top-vijf-kandidaten Achel (naar Zonhoven), Bree-Beek (tegen Park), Torpedo (naar Herk FC) en Eksel (tegen Bregel) kunnen hier of daar wel adders onder het gras zitten. Onderaan moet Alken de komst van rode lantaarn Hechtel aangrijpen om zijn uitgangspositie in de strijd voor het behoud te verbeteren. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in eerste provinciale voor dit weekend. (jc )