Irene (66) en Roger (72) zijn op pensioen, maar nog niet werkmoe

Irene Hamers (66) en Roger Vercruysse (72) zijn op pensioen, maar werkmoe zijn ze nog lang niet. Als vrijwilligers steken ze wekelijks de handen uit de mouwen in het dienstencentrum Stockheim in Stokkem. Ook zij worden tijdens de Week van de Vrijwilliger in de kijker gezet.

Voor hun pensioen werkten Irene en Roger allebei bij bpost. Roger was hoofd van de post in Lanklaar, Irene werkte op de bureau. Maar ook toen ze allebei op pensioen gingen, stopten ze niet met werken. “Wij houden ons leven graag sociaal”, vertelt Irene. “Wij doen het graag en zullen het ook blijven doen tot we niet meer kunnen.”

Irene en Roger werken allebei al zeven jaar in het dienstencentrum Stockheim (OCMW) in Stokkem, gemiddeld 2 à 3 halve dagen per week. Irene doet vooral administratief werk. Ze helpt bij het plannen van de Minder Mobiele Centrale, die (medische) ritten voor mensen zonder vervoer verzorgen.

Roger werkt in de cafetaria. “Voordien gaf ik altijd uitleg over de kostprijs en de maaltijden en over evenementen en concerten die er georganiseerd werden”, vertelt Roger. “Maar toen de vraag om extra uitleg daalde, werd ik tewerkgesteld in de cafetaria. We kunnen het ook goed vinden met centrumleider Gabriëlla van Grootel. Zij weet ook waar onze interesses liggen. Zo weet ze dat ik graag en veel wandel en vroeg ze me eens om een route in kaart te brengen om een wandeling te organiseren.”

Druk sociaal leven

“Ons vrijwilligers werk geeft ons een gevoel van voldoening en het wordt ook gewaardeerd”, zegt het koppel. Niet alleen de medewerkers zien Irene en Roger graag komen, ook de gasten van het dienstencentrum Stockheim waarderen hun inzet. Tijdens de Week van de Vrijwilliger zet het dienstencentrum haar vrijwilligers in de bloemetjes met een ontbijt. Ook doorheen het jaar wordt er wel eens een activiteit georganiseerd met alle vrijwilligers.

Naast hun vrijwilligerswerk hebben Irene en Roger ook nog een druk sociaal leven. Irene doet aan zumba en groepswandelingen, volgt naailes en Italiaanse les. Zo zit haar week altijd goed vol. Roger speelt op verschillende dagen het kaartenspel bridge. Ook wandelt hij in zijn vrije tijd graag. “Als het goed weer is, doe ik veel dingen te voet”, vertelt Roger. “Het is goed voor het milieu én voor mijn benen. Ook gaan Irene en ik samen graag supporteren voor onze kleinkinderen die voetbal en handbal spelen.”