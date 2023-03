Topfavoriet Mathieu van der Poel is klaar voor de Strade Bianche: “De voorbereiding is vlekkeloos verlopen”

Mathieu van der Poel begint zaterdag zijn wegseizoen in de Strade Bianche, een wedstrijd die hij in 2021 won met een spectaculaire krachtuitbarsting op de Via Santa Caterina. In een interview dat door zijn ploeg Alpecin-Deceuninck werd afgenomen na de verkenning van de Strade donderdag, zegt MVDP dat hij na zijn wereldtitel veldrijden een perfecte voorbereiding heeft gekend op het wegseizoen.

Het is bijna een maand geleden dat Mathieu van der Poel wereldkampioen veldrijden werd in Hoogerheide door Wout van Aert te kloppen. Zaterdag staat hij in de Strade Bianche aan de start van zijn eerste wegwedstrijd na een relatief korte voorbereiding.

“Heel veel genieten was er niet bij na mijn wereldtitel veldrijden, het was weer een heel korte rustperiode”, aldus Mathieu van der Poel. “En het WK was ook mijn laatste veldrit, dus ik heb er niet van kunnen genieten om in die trui rond te rijden. Het is redelijk beperkt gebleven en voor je het weet moet je weer beginnen trainen voor de klassiekers.”

Van der Poel heeft afgelopen maand geen enkele tegenslag of ziektedag gekend.

“De voorbereiding op het wegseizoen is vlekkeloos verlopen, als ik het zo mag zeggen. Ik heb alles perfect kunnen doen zoals ik het wilde, dus daar ben ik heel blij mee.”

Mathieu van der Poel staat zaterdag voor de derde keer aan de start van de Strade Bianche. In 2021 won hij na een koers om duimen en vingers van af te likken. Op de slotklim loste hij Julien Alaphilippe en Egan Bernal. In 2020 kende hij dan weer een tegenvallend debuut met een vijftiende plaats op ruim tien minuten van winnaar Wout van Aert.

“De Strade Bianche is heel belangrijk voor mij. Het is een koers die voor veel renners iets magisch heeft. Ik heb hier al eens gewonnen en ook al eens een slechte wedstrijd, alleszins niet op mijn best, gereden. Dat maakt het extra leuk. Ik kijk ernaar uit om hier aan de start te staan. Mijn winst in de Strade Bianche is toch een van mijn mooiere zeges op de weg. De manier waarop was heel mooi met die twee aanvallen op het einde van de wedstrijd. Het was een kopgroep met klinkende namen. Die slotklim rijden met Alaphilippe en Bernal was heel leuk. Je komt altijd graag terug naar een plek waar je gewonnen hebt.”

De verkenning donderdag leerde dat de stroken er niet stoffig bij liggen. “Er lag heel weinig grind op de stroken zelf, het leek meer slechte asfalt”, aldus Van der Poel. “We weten dat weersafhankelijk is en het heeft de voorbije dagen geregend. Vandaar dat er weinig grind ligt op de stroken.”

“Het scenario van de koers zaterdag is moeilijk te voorspellen. In zo’n wedstrijd kunnen er honderden dingen gebeuren. Het is mijn eerste wedstrijd na een trainingskamp en ik weet van mezelf dat ik meestal een paar wedstrijden nodig heb om naar mijn beste niveau toe te groeien. Maar ik heb een goeie stage achter de rug en ik hoop zaterdag met een goed gevoel te kunnen rondrijden.”

“Ik denk dat het vormpeil goed is, maar om echt goed te zijn heb ik altijd wat competitie nodig. Ik ga ervan uit dat het dit jaar niet anders is.”

“De afwezigheden van Pogacar en Van Aert veranderen toch wel een beetje de koers. Het blijft een lastige wedstrijd, maar het zijn twee renners die mee koers maken en die je zeker kan gebruiken om het verschil te maken. Als zij een move maken, dan moet je mee zijn. Zeker met de vorm waarin hij nu verkeert, is Pogacar iemand die van ver durft aangaan. Als je goeie benen hebt, is dat aangenaam. Als je minder benen hebt, iets minder, maar het is fijn om renners te hebben die mee de koers maken.”

Mathieu van der Poel gaat zaterdag op zoek naar de eerste zege van Alpecin-Deceuninck. Van alle WorldTour-ploegen zijn zij de enige die nog een nul op de zegeteller heeft staan.

“Dat de ploeg dit seizoen nog geen zege heeft geboekt, zorgt niet voor extra druk bij mij. Ik voel niet zo snel druk en dat is nu niet anders”, besluit Van der Poel.