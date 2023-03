Genkies bekladden gevel van Stayen, maar het resultaat is nogal sneu

Zondag spelen Genk en STVV de Limburgse derby. Het kattenkwaad dat komt kijken bij deze wedstrijd tussen de twee rivalen begon donderdag al. Supporters van Genk hebben het stadion van Sint-Truiden beklad met graffiti. ‘3600 KRC.G 1 club in limbu’ staat er te lezen op de gevel van Stayen. Kunstenaar en STVV-supporter Tom Herck, die de foto deelde op Facebook, ziet er de humor van in. “Deelnemen aan het Limburgs dictee lijkt me geen aanrader voor de Genkies”, lacht hij.

“Een gezonde rivaliteit hoort bij een Limburgse derby”, zegt Bert Stas, brand manager bij STVV. “Wij uiten dat met de nodige voetbalhumor. We betreuren dat een kleine minderheid Genk-supporters er een andere mening op nahoudt. We willen van STVV - Genk een warm volksfeest maken, vandalisme hoort hier niet in thuis.” Ondertussen heeft STVV de graffiti laten overschilderen.

‘3600 KRC.G 1 club in limbu’: de muur bleek iets te klein voor de bedachte boodschap. — © rr

© rr

© rr