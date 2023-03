Eerste hulp bij droge lippen: hoe kom je eraan en hoe raak je ervan af?

Als het weer koud en guur is, krijgen we er allemaal wel eens last van: droge lippen. Hoe kun je ze het best verzorgen en met welk product? En bestaat er zoiets als een lippenbalsemverslaving? Wij vroegen een expert om hulp.

Niemand houdt van droge lippen. Helaas zijn ze – vooral in de winter – moeilijk te vermijden. Je lippen zijn een van de meest kwetsbare delen van je lichaam en ze kunnen gemakkelijk barsten en uitdrogen. “Lippen zijn het lichaamsdeel dat zichzelf het minst kan hydrateren”, stelt dermatoloog Thomas Maselis.

“Op lippen zitten geen haarzakjes met talgkliertjes die huidsmeer aanmaken. Huidsmeer is de beste dag- en nachtcrème die je je kunt inbeelden, maar dat hebben onze lippen dus niet.”

Het koude weer van de afgelopen dagen is ook niet erg bevorderlijk voor het welzijn van je lippen: “Hoe kouder het is, hoe minder vocht de lucht bevat. Koude lucht is een pak droger dan warme lucht. Ook door de verwarming in huis drogen de lippen sneller uit. Door het gebruik van bepaalde medicijnen – plaspillen of sommige medicatie tegen acne, bijvoorbeeld – kunnen ook droge lippen ontstaan”, vervolgt Maselis.

Zelfs wanneer je in de wagen zit, zijn je lippen niet veilig: “Wanneer je de verwarming aanzet, gaat de lucht eerst door de airco van de auto heen, en die blaast dan zeer droge lucht naar binnen”, legt Maselis uit.

Wat kun je doen wanneer je droge en gebarsten lippen hebt?

“Wat je allereerst niet moet doen, is de lippen nat maken”, waarschuwt Maselis. “Wanneer je dat doet, gaat er water de huid binnen, waardoor er zout naar buiten komt. Dat zout zorgt er normaal gezien voor dat de watermoleculen in je huid worden vastgehouden. Lik dus nooit aan je lippen, want daar worden ze nog droger van. Wat ik absoluut afraad is de velletjes van je lippen aftrekken. Dan krijg je wondjes en wordt het nog tien keer erger.”

De lippen invetten is dus het devies: “Je hebt verschillende soorten lippenbalsems die goed werken. Je hebt ook zalfjes die naast vet ook zouten bevatten die je lippen opnieuw gaan hydrateren. Gebruik geen zuivere vaseline, want dat vormt een laagje op de huid waardoor er zweet en vocht zal ontstaan, wat de boel weer uitdroogt. Zalf waar vaseline in verwerkt is, kan wel helpen.”

Maak het nog uit voor welke lippenbalsem je kiest?

“Het enige waar je voor moet waken is dat je niet allergisch reageert op een lippenbalsem. Dus wanneer je lippen droog blijven of zelfs slechter worden, zou het kunnen gaan om een allergie en kies je best voor een ander product dat vrij is van allergenen”, zegt Maselis.

Bestaat er zoiets als een lippenbalsemverslaving?

“Dat zal dan vooral tussen de oren zitten”, lacht Maselis. “Fysiek kun je niet verslaafd raken aan lippenbalsem en je lippen ook niet. Wanneer je altijd last hebt van erg droge lippen en je stopt met smeren, komt het probleem natuurlijk terug. Maar je lippen gaan niet wennen aan lippenbalsem, zodat het niet meer werkt. Ook niet wanneer je het maniakaal smeert.”

Dit artikel verscheen voor het eerst op donderdag 2 december 2021.