Primoz Roglic maakt twee weken vroeger dan gepland comeback na zware val: “Hij gaat van start zonder enige druk”

Een verrassing bij Jumbo-Visma. Primoz Roglic maakt twee weken eerder dan verwacht zijn debuut in 2023. De Sloveen stond normaal op de planning voor de Ronde van Catalonië, maar gaat al koersen in Tirreno-Adriatico na zijn val in de Vuelta.

Mooi gezelschap dus voor Wout van Aert en Tiesj Benoot. Doen ook mee: Dylan van Baarle, Koen Bouwman, Wilco Kelderlman en Attila Valter. “Primoz heeft hard gewerkt en is er klaar voor”, klinkt het. “Koersen is de volgende stap in de opbouw naar zijn doelen. Hij gaat van start zonder enige druk of resultaten in zijn hoofd.”

Roglic ging onder het mes voor zijn schouder na die valpartij in de zestiende etappe van de Ronde van Spanje, waarin hij het vuur aan de schenen legde van latere winnaar Remco Evenepoel. Straks kruisen de twee opnieuw de degens in de Ronde van Italië. En daarvoor ook in de Ronde van Catalonië, waar Roglic normaal gezien zijn wederoptreden zou maken in 2023.

© Getty Images

Alles op de Giro

“Het gaat goed met me”, zei de Sloveen eind februari in de lokale pers. “Ik heb geen last meer van mijn schouder, dus alles werkt zoals het hoort en ik ben gezond. Tot nu toe verloopt alles volgens plan en zal ik klaar zijn voor de start van de Giro. Maar we zullen zien hoe we ervoor staan als we eind maart in Catalonië koersen, wat de eerste echte test gaat zijn. Na Catalonië heb ik weer een langer voorbereidingskamp voor de Giro gepland.”

“De Giro is een wedstrijd die dicht bij mij staat, een categorie apart samen met de Tour de France”, aldus Roglic, die in Italië heel wat tijdritkilometers voor de kiezen krijgt. “Na de operatie was het voor mij moeilijker om op de tijdritfiets te zitten, maar inmiddels lukt het wel weer. Ik ga er zoveel tijd als mogelijk aan besteden. De Giro is extreem veeleisend. Hopelijk kan ik daar wedijveren met de beste tijdrijders en klassementsrenners van de wereld. Het is altijd een lastige vraag wie tot de absolute favorieten behoren, maar Evenepoel hoort daar zeker bij. Hij heeft de laatste jaren veel laten zien en het parcours van de Giro sluit goed aan bij zijn kwaliteiten. We gaan in Rome zien wie de beste is.”