Shane McLeod vertrekt opnieuw bij de Red Lions, ook assistent-coach Craig Fulton weg

Fulton gaat in de toekomst aan de slag als hoofdcoach bij India. McLeod ziet voor zichzelf een toekomst als clubtrainer, bij de Duitse topper Hamburger Polo Club. De Belgische federatie gaat op zoek naar de geschikte vervangers, om hoofdcoach Michel van den Heuvel bij te staan.

McLeod keerde vorig jaar terug bij de Red Lions, maar dan als assistent. De jaren voordien had hij de Lions als hoofdtrainer naar een wereldtitel, Europese titel en olympisch goud geleid. Na de triomf in de Japanse hoofdstad nam de Nieuw-Zeelander afscheid. Hij wou een ‘sabbatical’ houden en terugkeren naar zijn geboorteland. Met McLeod erbij werden de Belgische hockeymannen begin dit jaar vicewereldkampioen in India.