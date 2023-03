Harry was totaal “stomverbaasd”, maar dit is waarom Charles hem en Meghan uit hun laatste huis in het VK zet

Tegen de kroning op 6 mei moet prins Harry Frogmore Cottage, zijn Britse pied-à-terre, hebben leeggehaald. Dat was hét royalty-nieuws van de week. Nu weet de krant de Daily Mail waarom: “De koning is zeer kwaad omdat Harry een lijn overschreed toen hij Camilla zwartmaakte.”

Wanneer prins Harry en zijn familie nog eens naar Groot-Brittannië kwamen, logeerden ze altijd in Frogmore Cottage, een historisch monumentaal huis op het landgoed Frogmore, dat deel uitmaakt van Home Park in Windsor.

Ze waren daar bijzonder trots op. In de trailer voor hun fameuze Netflix-serie stak een beeld van Harry en Meghan die elkaar kussen in de keuken van Frogmore Cottage. Die foto was meteen gecontesteerd want hij was genomen door een bevriende fotograaf, die het koppel meenam. Terwijl alleen fotografen die van het protocol toestemming kregen, foto’s binnen de muren van de koninklijke domeinen mogen nemen.

Harry en Meghan kussen in de keuken van Frogmore Cottage. — © Netflix

Maar goed, het Britse hof liet dat passeren. Net zoals ze ook zware beschuldigingen – onder andere dat ze racisten zijn, zo zei Harry aan Oprah Winfrey – lieten passeren. Koning Charles had één lijn getrokken waarover Harry niet mocht gaan: Camilla.

Lijken in de straten

Harry is daar toch met vuile voeten over gegaan. Niet zozeer in de Netflix-serie. Wel in zijn memoires Reserve. Daarin schrijft hij dat hij zijn vader vroeg om niet te trouwen met Camilla. In de televisie-interviews ging Harry nog verder. Tegen Anderson Cooper (CBS) zei Harry dat Camilla nauwe contacten had met de pers en dat dat haar gevaarlijk maakte: “zij laat lijken achter in de straten.”

Dat was voor Charles de sneer te veel. De dag na de publicatie besliste hij dat Harry uit Frogmore Cottage moet en dat zijn broer Andrew er nu in mag.

Volgens bronnen dicht bij het Britse koningshuis, zal dat veel pijn doen voor Harry en Meghan “want de kasten in Frogmore Cottage zitten nog vol met spullen van het prinsenpaar, ze zagen dit echt als hun vaste verblijfplek in Engeland”.

Blijkbaar wordt de lease voor Frogmore Cottage maandelijks vernieuwd. Koning Charles verlengde die automatisch voor Harry en Meghan. Maar nu heeft hij dus beslist dat ze eruit moeten ten laatste op 6 mei, de dag van zijn kroning. “Pijnlijk”, zegt een bron dicht bij het koningshuis, “maar het is zoals met een pleister op een wonde. Hem afrukken is pijnlijk, maar daarna is het gedaan.”