Na nieuw jaar met rode cijfers, wil Brussels Airlines dit jaar break-even vliegen

Brussels Airlines vervoerde vorig jaar ruim 6,8 miljoen passagiers, nagenoeg een verdubbeling tegenover 2021. Bij de omzet was er meer dan een verdubbeling, tot 1,2 miljard euro. Op basis daarvan kon Brussels Airlines het operationeel verlies beperken tot 75 miljoen euro. Dat was meer dan een halvering tegenover 2021, toen ze operationeel nog 189 miljoen euro onder nul ging. Het aangepaste operationeel verlies (adjusted ebit), het cijfer dat Brussels Airlines zelf naar voren schuift, bedroeg 74,1 miljoen euro.

“Brussels Airlines heeft tijdens het boekjaar 2022 het herstructureringsprogramma Reboot Plus succesvol afgerond”, zo schreef de Duitse moedergroep Lufthansa vrijdag in haar jaarraport. “De bereikte kostenbesparingen hebben de maatschappij klaargezet voor toekomstige groei en hebben de marktpositie verder versterkt.”

Voorsprong op businessplan

“We liggen voor op het businesspan”, zo voegt Brussels Airlines daaraan toe, ondanks heel wat uitdagingen in 2022 (corona, zes stakingsdagen, hoge inflatie en hoge brandstofkosten). Tijdens de tweede jaarhelft was de maatschappij winstgevend - met een recordwinst in het derde kwartaal -, maar dat was niet genoeg om over het hele jaar uit de rode cijfers te raken. Daarvoor was de impact van het coronavirus in het begin van het jaar nog te groot. Over het hele jaar vloog Brussels Airlines op 74 procent van de capaciteit vergeleken met 2019 (voor corona).

Voor dit jaar mikt Brussels Airlines op “break-even”, op het niveau van de aangepaste operationele winst. De vloot zal worden uitgebreid tot 45 vliegtuigen, met onder meer drie gloednieuwe Airbus A320neo ‘s, en er zijn zowat honderd vacatures te vullen.