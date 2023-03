Admiral Freebee, Daan en Rowwen Hèze op Genk On Stage

Genk

Na de bekendmaking dat Merol, Pommelien Thijs en Noordkaap op het gratis stadsfestival Genk On Stage zullen optreden, trekt de organisatie een nieuw blik namen open. Zullen op 23, 24 of 25 juni van de partij zijn: de Antwerpse singer-songwriter Admiral Freebee, het Nederlandse pretorkest Rowwen Hèze en Daan, die vorig jaar het album The Ride uitbracht. Ook het zangersduo Cleymans & Van Geel heeft een plaats op de affiche weten te bemachtigen, net als Lalalar – psychedelica uit Istanbul –, het Nederlandse hiphoptrio Fmg en de jazzfusion van LũpaGangGang. (jsm)

Genk On Stage (23, 24 en 25/6). Info: www.genkonstage.be