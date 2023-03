Bree

Vanuit vier locaties in Limburg zetten vrijdagochtend boeren koers richting Brussel om er te protesteren tegen het stikstofakkoord. In Bree troepten in alle vroegte een veertigtal tractoren samen om in colonne naar de hoofdstad te tuffen. Onze fotograaf kon vaststellen hoe indrukwekkend die karavaan eruitzag.