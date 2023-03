Van Gerwen en Price klagen over koude tijdens Premier League darts, Dimitri Van den Bergh was voorbereid: “Lekker warm”

Groots zoals men dat gewend is van Michael van Gerwen, dat was het over het algemeen niet eens. Maar ‘Mighty Mike’ won na zijn eerste Premier League-winst van dit seizoen in Dublin vorige week, ook Night 5 in Exeter. In de finale versloeg hij Jonny Clayton met 6-3.

Van Gerwen is de enige die drie finales speelde in deze editie van de Premier League. Daarvan won hij er twee en zo gaat de Nederlander ook fier aan kop in het algemeen klassement. Van Gerwen maakte het wel nog even spannend tegen Clayton, door bij een 4-2 voorsprong drie pijlen op dubbel tien te missen en de Welshman te laten terugkomen tot 4-3. Maar daarmee was direct alles gezegd in een tot dat moment weinig spannende finale. Waarom? Van Gerwen brak Clayton direct terug met een fenomenale 106-finish: 5-3. Vervolgens gooide hij in twee pijlen 61 uit.

Ondanks zijn zege had de Nederlander na afloop het nodige te klagen over de omstandigheden in Exeter. Het was namelijk traditiegetrouw koud in de Engelse stad.

“De PDC heeft gewoon verzaakt”, meldde de darter bij Viaplay. “Ik kom hier om vier uur aan en pas vlak voor zeven uur wordt er wat aan gedaan, dat is gewoon te laat. Het is hier ieder jaar hetzelfde liedje, het is hier koud. Dat weet je en dan moet je daar iets aan doen. De PDC zal het wel niet erkennen, maar het is wel de waarheid.”

Ook collega Gerwyn Price, die Van Gerwen versloeg in z’n eerste partij, klaagde over de koude. “In deze omstandigheden zouden we als darters niet mogen spelen”, klonk het.

Ook Dimitri Van den Bergh voelde dat het koud was in Exeter. Onze landgenoot - die de halve finales haalde - was echter voorbereid.

“Zo koud op dat podium. Daarom heeft Damon Heta (zijn dartende huisgenoot, red.) me een warm kussentje gegeven dat ik in mijn broekzak kan houden”, aldus ‘The DreamMaker’ bij VTM. “Lekker warm. Ik hoop ook dat het lekker warm blijft, want het heeft me geholpen. Dankzij dat kussentje kon ik mijn niveau behouden.”

Van den Bergh is al sinds begin deze week in zijn verblijfplaats Leicester, samen met z’n aanstaande Evi en dochtertje Oonah. Pas in mei keert het gezin terug naar Merksem.