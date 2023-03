Beluister: dit is het nieuwe campagnelied ten voordele van de aardbevingslachtoffers in Syrië en Turkije

Om 7.45 uur stipt werd hij gelanceerd: de gloednieuwe benefietsingle ten voordele van de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije. 35 Vlaamse artiesten zetten samen hun hand onder een nieuwe versie van ‘People help the people’, het campagnenummer dat tot nu toe vooral bekend was in de versie van Birdie. Het doel? Extra geld inzamelen voor de nog steeds lopende actie van Consortium 12-12.