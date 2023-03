Influencer Andrea Ivanova wil grootste jukbeenderen ter wereld, én nóg vollere lippen

Hoewel ze al meer dan 15.000 euro heeft uitgegeven aan cosmetische ingrepen, is de Bulgaarse Andrea Ivanova de wereld van de plastische chirurgie nog lang niet beu. De 25-jarige influencer met ‘de grootste lippen ter wereld’ heeft namelijk haar zinnen gezet op een nieuw project. “Ik wil de allergrootste jukbeenderen!”

Met duizenden volgers op sociale media is Andrea Ivanova een ware internetsensatie. De Bulgaarse baart enorm veel opzien met haar excentrieke uiterlijk. Vooral haar lippen, die in de loop der jaren voorzien zijn van ruim dertig hyaluronzuur injecties, trekken de aandacht.

Andrea begon haar transformatie in 2018, in de hoop eruit te zien als een levensechte Bratz pop. Naar eigen zeggen werd ze geboren met een kleine mond, inclusief smalle en dunne lippen. De afgelopen jaren is de influencer meer dan veertig keer onder het mes geweest, waarbij niet alleen haar lippen, maar ook haar borsten, kaak en kin onder handen zijn genomen.

Waar komt toch die enorme drang naar plastische chirurgie vandaan? “Ik hou gewoon niet van saaie en gewone verschijningen”, legt ze uit aan Daily Mail. “Ik ben fan van enorme vormen en excentrieke schoonheden.” Andrea heeft duizenden euro’s aan cosmetische behandelingen uitgegeven om dat resultaat te bereiken. En ze is nog lang niet klaar!

Jukbeenderen

Andrea is namelijk al een tijdje bezig met een nieuw project. “Ik wil de grootste jukbeenderen ter wereld!”, onthult ze. “Mijn doel is om mijn jukbeenderen te modelleren en aanzienlijk te vergroten. En natuurlijk wil ik ook vollere lippen.”

Niet elke arts staat te trappelen om Andrea aan nog grotere lippen te helpen. Diverse dokteren hebben haar al gewaarschuwd voor ernstige en fatale gezondheidscomplicaties. Toch slaat Andrea dit dringende doktersadvies graag in de wind. “Mijn lippen zijn echt nog niet groot genoeg”, meent ze.

De Bulgaarse ligt niet wakker van de kritieken die zij geregeld ontvangt van haar familie, vrienden en volgers. “Ik maak me daar geen zorgen over, aangezien ik mijn eigen kijk op schoonheid heb”, verklaart ze. “Iedereen moet tevreden met zichzelf kunnen zijn zonder te hoeven vrezen voor de mening van andere mensen. De zin van het leven is dat je gelukkig bent.”