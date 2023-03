Alweer klant miljonair in krantenwinkel die eerder al 1,6 miljoen euro mocht uitdelen: “Wij zijn altijd heel blij voor de winnaars”

De twee gelukkige winnaars - een echtpaar - verdeelden de Lotto-Jackpot na de trekking van woensdag 15 februari en kregen de schitterende som van 2.250.000 euro op hun rekening gestort. De senioren uit de provincie Antwerpen spelen al sinds het begin van de Lotto mee en wagen zich af en toe ook aan EuroMillions, Joker + en Win for Life.

“Eindelijk was het mijn beurt”, was de eerste reactie van de dolgelukkige man toen hij zijn winst vernam. “Ooit won ik al eens 1.000 euro dankzij de MyBonus-code, maar toch hoopte ik dat het lot me nog een keer gunstig gezind zou zijn. En zo geschiedde. De aanhouder wint zeker?” (lacht)

“Ik ben met pensioen en heb dus voldoende tijd om eens goed te gaan shoppen, mijn huis te renoveren en al zeker om een goed feestje te geven”, vervolgt de gelukkige Antwerpenaar zijn verhaal. “Natuurlijk deel ik met mijn familie en vergeet ik de goede doelen niet. Iets wat ik zeker nooit meer zal doen? Met het verkeerde been uit bed stappen ’s ochtends!”

Zes jaar geleden kreeg Pascal Thorel van Trizan al eens delegatie van de Nationale Loterij over de vloer nadat er een andere winnaar in zijn klantenbestand bleek te zitten. — © JAA

Doempwinkel

Om de anonimiteit van de winnaars te bewaren, werd de cheque met het gewonnen bedrag symbolisch overhandigd aan Pascal Thorel en zijn vrouw Brenda Jacobs, uitbaters van dagbladhandel Trizan aan de Herentalsebaan 176 in Wommelgem, ook bekend als Den Doempwinkel omdat je er fijne rook- en vapewaren kan kopen. Hier werd het winnende biljet gevalideerd.

Pascal en Brenda zijn niet aan hun proefstuk toe. Op 10 januari van dit jaar viel er een winst van 145.103 euro met EuroMillions. In 2016 viel er ook al een Lotto-miljonair die toen 1,6 miljoen euro rijker werd. Naast deze mooie bedragen vallen er naar verluidt ook geregeld winnaars van bedragen variërend van 1.000, 33.000 tot 45.000 euro.

“Wij zijn altijd heel blij voor de winnaars”, vertelt Brenda. “Ook wij weten niet wie zij zijn. De Nationale Loterij houdt dat begrijpelijk geheim. Ik begrijp dat wel. Vanaf mensen weten dat je zo’n groot bedrag hebt gewonnen, gaan ze zich anders tegenover jou gedragen.”

Pascal en Brenda, die hun winkel noemden naar een samenstelling van de namen van hun twee zonen Tristan en Zarrin, spelen zelf ook geregeld en gebruiken dan steevast cijfers uit de geboortedata van zichzelf en hun dierbaren.

Dankzij de inzet van de spelers van de Nationale Loterij wordt jaarlijks 345 miljoen euro geherinvesteerd in diverse maatschappelijke, humanitaire, wetenschappelijke, culturele en sportieve projecten. (jaa)