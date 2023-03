Tiesj Benoot start comfortabeler dan ooit in Strade Bianche: “Trainen op hoogte is slechts 10 procent van het werk”

Comfortabeler verscheen Tiesj Benoot (28) nog nooit aan de start van de Strade Bianche, een koers die hij al één keer won en telkens hij hem uitreed in de top 8 beëindigde. Zijn onverhoopte zege in Kuurne zorgde er eigenlijk voor dat zijn voorjaar al goed is, elk ander resultaat is vanaf nu bonus. “Nu ga ik voor winst, waar ik vroeger voor een zekere ereplaats zou gereden hebben.”