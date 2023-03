Hind Ben Abdelkader met Villeneuve D’Ascq naar halve finale EuroCup Women, ook Antonia Delaere stoot door met Venetië

Antonia Delaere had met Venetië de heenmatch verloren met 80-75 in het Israëlische Ramla. De return bracht in Italië veel spanning en uiteindelijk won Venetië met 59-48 van Ramla. Antonia Delaere tekende voor 4 punten, 3 rebounds en 8 assists en Maxuella Lisowa voor 7 punten, 7 rebounds en 2 assists. Venetië ontmoet in de kwartfinale van de EuroCup Women het Turkse Galatasaray Istanbul. Villeneuve D’Ascq, dat de heenpartij met 84-68 had gewonnen van Zaragoza, verloor in Spanje met 65-56 maar is wel gekwalificeerd. Hind Ben Abdelkader was goed voor 2 punten en 3 rebounds bij de Franse club. Serena-Lynn Geldof scoorde 5 punten voor Zaragoza. De tweede halve finale is een Franse clash tussen ASVEL Lyon (met Julie Allemand) versus Villeneuve D’Ascq met collega Cat Hind Ben Abdelkader. Galatasaray Istanbul en ASVEL Lyon openen op 16 maart in eigen midden. De return is op 23 maart en de finale van de EuroCup Women is op 5 en 12 april. Eén Belgian Cat fonkelt dus zeker in de finale.