Antwerp verslaat Union na strafschoppen en staat opnieuw in bekerfinale

Antwerp zet zijn opmars als topclub voort. Voor de tweede keer in vier jaar tijd speelt The Great Old de bekerfinale en dat wordt een derby tegen KV Mechelen. De ploeg van Mark van Bommel maakte na het verlies in de heenmatch nog komaf met Union na penalty’s. De Bosuil ontplofte na de beslissende elfmeter van Avila. In de finale van 2020 tegen Club Brugge was er geen publiek toegelaten, maar straks moet het één groot feest worden.

Het wordt een helse, vurige bekerfinale op zondag 30 april. Het supporterslegioen van KV Mechelen zal talrijk aanwezig zijn, maar de aanhang van Antwerp wil hen dan overspoelen. De file op de E19 richting Brussel zou die dag weleens heel lang kunnen worden. Antwerp speelt voor de vijfde keer in zijn geschiedenis de bekerfinale. Het won er daarvan al drie. De meest recente in 2020 tegen Club Brugge was zelfs een keerpunt na jaren afzien in de hel van tweede klasse, maar de winst smaakte toen bitterzoet omdat er door corona geen publiek zat op de Heizel. Dit seizoen willen de Antwerpenaren dat goedmaken.

De achterban was er alleszins klaar voor. Er heerste een uitgelaten sfeer op de Bosuil en de supporters waren er zeker van dat de 1-0 nederlaag uit de heenmatch nog zou worden goedgemaakt. Zo begon de thuisploeg ook aan de wedstrijd. Er was heel veel drang naar voren. Coach Mark van Bommel had de offensievere Calvin Stengs de voorkeur gegeven op Mandela Keita en het vuur in zijn ploeg aangewakkerd. Na 19 minuten kreeg Vincent Janssen een eerste open kans, maar de topschutter besloot te zwak op doelman Anthony Moris.

Blessure Alderweireld

Bij Union bouwden ze in de eerste plaats voorbehoud in. Het gevoel van onoverwinnelijkheid was toch wat weggeëbd na de recente 1 op 9 in de competitie en de acht tegengoals die de geel-blauwen slikten in de jongste twee matchen tegen Standard en Westerlo. Daarom offerde coach Karel Geraerts een tweede spits op en koos hij voor een vijfmansdefensie en verstevigd middenveld met El Azzouzi. Het fort moest met man en macht verdedigd worden en daarvoor waren alle middelen goed. De bezoekers begonnen snel tijd te winnen en versierden amper kansen. Die ene klutsbal van Siebe Van der Heyden was het vermelden niet eens waard. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Antwerp had het initiatief, maar kende problemen om door te breken. Bovendien verloor het halfweg de eerste helft een belangrijke pion. Toby Alderweireld wou na een stilstaande fase op doel trappen en verrekte daarbij een spier. Op zijn verjaardag moest hij meteen vervangen worden. De selectie voor de Rode Duivels is in gevaar, een eventuele bekerfinale niet.

Al moest de thuisploeg zijn dominantie na de rust dan wel omzetten in doelpunten. Dat was allesbehalve eenvoudig, maar één flits was genoeg voor minstens verlengingen. Die kwam er ook. Bij een onnodig weggegeven vrijetrap ging Vincent Janssen vol vertrouwen achter de bal staan. Velen vroegen zich af of de spits dat wel kon zo in één keer te trappen, maar twijfel was nergens voor nodig. De Nederlander vuurde het leer tegen 129 kilometer per uur pal in de kruising. Wat een pegel. Al stond doelman Morris niet heel goed gepositioneerd. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Het evenwicht in de score was zo hersteld waarna Union en Antwerp in een strak tempo richting het laatste fluitsignaal draafden. Zij aan zij. Bij de bezoekers had Victor Boniface nog een goeie kans, maar aan de overzijde knalde Janssen nog eens keihard op de paal. De stress nam toe en dat resulteerde finaal in verlengingen.

Verlengingen

Die waren zoals zo vaak een maat voor niets. De extra tijd leverde geen doelpunten op, maar alleen extra blessures. Zowel Stengs bij Antwerp als El Azzouzi moesten vervangen worden. Het was simpelweg wachten op de strafschoppenreeks.

Daarin trok Antwerp finaal aan het langste eind. Eerst miste Vincent Janssen wel voor The Great Old, maar toen tegenstanders Adingra en Teuma faalden vanop de stip kon Avila zich tot de held kronen. Dat deed hij ook met een goeie trap.

Het wordt straks een enorme clash op de Heizel. The Great Old tegen Malinwa: twee clans tegenover elkaar. Mark van Bommel tegen Steven Defour: kuitenbijters onder elkaar. Paul Gheysens kan dan zijn enorme investeringen laten renderen en al zijn twee prijs pakken als voorzitter. Daar zijn veel voetbalinvesteerders jaloers op. (Lees verder onder de foto)

© BELGA

Antwerp: Butez, De Laet, Alderweireld (44’Van Den Bosch), Pacho, Bataille (91’ Avila), Vermeeren, Ekkelenkamp (99’Scott), Kerk (106’ Muja), Stengs (99’ Keita), Balikwisha (117’ Corbanie), Janssen

Union: Moris, Kandouss, Burgess, Van der Heyden, Nieuwkoop, Lynen (69’ Vertessen), El Azzouzi (104’ Puertas), Teuma, Lazare, Lapoussin (116’ Adingra), Boniface (99’ Nilsson)

Doelpunten: 56’ Janssen (1-0)

Strafschoppenreeks: Nilsson (omgezet, 0-1), Janssen (gemist, 0-1), Puertas (omgezet, 0-2), Keita (omgezet, 1-2), Adingra (gemist, 1-2), Muja (omgezet, 2-2), Nieuwkoop (omgezet, 2-3), Corbanie (omgezet, 3-3), Teuma (gemist, 3-3), Avila (omgezet, 4-3)

Gele kaarten: 21’ Bataille, 28‘ Nieuwkoop, 55’ El Azzouzi, 73’ De Laet, 109’ Keita, 113’ Burgess, 120’ Kandouss

Rode kaarten: geen

Scheidsrechter: Lawrence Visser