Lommel stoot door naar halve finales in Beker van Limburg na winst tegen Sint-Truiden

Sint-Truiden (1ste landelijke) vergrootte de voorgift tegen Lommel (Top Divisie 1) via Swillen en Haling tot 24-8. De bezoekers knaagden aan de achterstand onder impuls van de tandem Schelkens – De Keuster en plaatsten bij 39-30 een 0-17 tussenspurt (39-47). De thuisploeg gaf zich echter niet zomaar gewonnen en vocht terug voor rust: 50-51. In de tweede helft bezorgde Bouts Lommel al vlug een 10-puntenvoorsprong (55-65). STBB had geen reactie meer in petto en zag Ackermans in het slotkwart de kloof verder uitdiepen tot 69-90. In de halve finale neemt Lommel het op tegen Tongeren. Stevoort – Hades is de andere affiche van de volgende ronde.

Quarters: 31-19, 19-32 (50-51), 10-23 (60-74), 9-16. SINT-TRUIDEN: +10 voorgift, BORMANS 6+0, MOUSSEAU 6+7, KRAMMERHOFFER 4+2, HALING 11+7, SWILLEN 8+0, Bastin 5+2, Dupont 0+1, Harjit 0+0. CROONEN LOMMEL: BOUTS 4+13, SCHELKENS 15+4, DE KEUSTER 20+4, WESENBEEK 2+4, ACKERMANS 0+8, Bollen 2+2, Dubois 5+2, Montanari 3+2, Jansen 0+0, Eyckmans 0+0. (jope)