Roeselare opent Champion play-offs met winst tegen Aalst

In de eerste twee sets van de openingswedstrijd in de play-offs had leider en kersvers bekerwinnaar Roeselare een stevige kluif aan de bezoekers. Aalst liep in de eerste set zelfs tot 3-8 uit en dwong de thuisploeg tot vijf setballen na 24-22. In de tweede beurt kon Knack een 21-17-voorsprong niet ombuigen in een 2-0. Lindemans knokte terug en Overbeeke bracht de Oost-Vlamingen langszij. Stevig weerwerk van een fris ogend Aalst in sets drie en vier volstond niet voor meer dan de eerredder. Roeselare won de eerste thuismatch in de play-offs maar niet zonder de nodige moeite.

Kampioen Roeselare, dat vorig weekend zijn vijftiende Beker won, sloot de reguliere competitie als eerste af voor Maaseik en startte met vijf punten, een meer dan hun Limburgse rivalen. Ook Haasrode Leuven (3 punten), Menen (2 punten), Gent (1 punt) en Aalst (0 punten) verzekerden zich van een plaats in de top zes en de Champion Play-off.

Zaterdag (4 maart) staan Maaseik/Leuven en Menen/Gent op het programma. Achel, Guibertin en Borgworm zijn verwezen naar de Challenge Play-off. Zondag (5 maart) neemt Guibertin het op de eerste speeldag thuis op tegen Borgworm. Achel is vrij.

De teams spelen in hun play-off twee keer tegen elkaar (heen en terug). Wie na tien speeldagen helemaal bovenaan staat, is kampioen.