Berings gemeenteraadslid Meral Ozcan (Groen) neemt ontslag

Ozcan zegt de politiek nog geen vaarwel. “Dit is geen definitief afscheid van de politiek. Maar ik druk momenteel de pauzeknop in om niet over de grenzen van mijn energie te gaan”, zegt ze. “Ik heb altijd heel graag in de gemeenteraad gezeteld, ik deed dat met hart en ziel om aan de samenleving bij te dragen. Maar nu smijt ik mij volledig in mijn nieuwe passie als leerkracht en dat geeft mij een enorme voldoening. De jeugd is immers de toekomst.” Verder bedankt Meral Ozcan iedereen die op haar gestemd heeft en die haar heeft geïnspireerd, zowel binnen als buiten de politiek. Groen-fractieleider Kobe Snyers bedankt Ozcan voor haar engagement in de gemeenteraad de afgelopen vier jaar en wenst haar veel succes.