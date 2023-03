Sam Bettens: “Zo blij dat ik eindelijk in bloot bovenlijf kan staan”

Sam Bettens heeft na zijn transitie een boek geschreven. “Ik ben” of “All I am” gaat over het leven van de zanger in alle gedaantes, van het telkens vervellen en zich opnieuw uitvinden. In De tafel van vier vertelt hij openhartig zijn verhaal. “Toen ik de foto van mezelf zag in bloot bovenlijf dacht ik: hier heb ik heel mijn leven op gewacht.”