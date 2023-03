Fusie geslaagd of mislukt? Dit is het fusierapport van Pelt. — © TV Limburg

Pelt

Na 4 jaar ervaren de Peltenaren de fusie van Overpelt en Neerpelt duidelijk als geslaagd. Er is wat geklaag te horen bij de Neerpeltenaren omdat ze voor het gemeentehuis naar Overpelt moeten. En die van Overpelt vinden het dan weer gek dat de nieuwe bibliotheek in Neerpelt komt. Veel harder is de kritiek van de grootste oppositiepartij, de N-VA. “Pelt begon schuldenvrij aan de fusie, maar de financiën zijn ondertussen weer flink in het rood gegaan”, klinkt het daar. “En waarom heeft Pelt een schepencollege nodig dat zo groot is als dat van Antwerpen?, vraagt de N-VA zich af. Een fusie heeft tijd nodig, zeker één legislatuur, aldus Frank Smeets, die de fusie tot een goed einde heeft gebracht.