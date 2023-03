Bart Swings verrast met bronzen WK-medaille op 5.000 meter, thuisfavoriet Patrick Roest pakt eindelijk goud

Bart Swings heeft op de eerste dag van het WK afstanden meteen voor een verrassing gezorgd. Onze landgenoot schaatste op de 5.000 meter naar een bronzen medaille, zijn allereerste WK-medaille op een afstand. Het goud was voor de Nederlander Patrick Roest, die in het verleden al vier medailles pakte op het WK maar nu voor het eerst wint.

Swings kwam in de Thialf Arena in Heerenveen binnen in 6:13.06. Hij schaatste in het negende en voorlaatste paar naast de Nederlander Patrick Roest. Die won goud in 6:08.94. Het zilver ging naar de Italiaan Davide Ghiotto in 6:11.12.

De 32-jarige Swings start de komende dagen ook in de massastart (zaterdag), 1.500 meter en 10.000 meter (allebei zondag). Op het vorige WK, in 2021 ook in Heerenveen, won Swings brons in de massastart. Dat was tot dusver zijn enige eremetaal op een WK afstanden. Begin 2022 werd de Leuvenaar olympisch kampioen massastart in Peking.