Zingend Vlaanderen komt samen in benefietsingle ‘People Help the People’: “Bekende koppen maken ver-van-ons-bedverhalen tastbaar”

Bart Peeters is slechts een van de 35 artiesten die achter de microfoon kroop voor ‘People Help the People’.

Clouseau, Camille, Bart Peeters, Natalia en Laura Tesoro. 35 artiesten doken de afgelopen dagen de studio in voor een nieuwe versie van ‘People Help the People’, ten voordele van de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije. Een goeie zet, want de geschiedenis leert dat zo’n benefietsingle de donaties enkel ten goede komt. “Al moeten mensen altijd voelen dat het niet gewoon om een stel BV’s gaat die hun eigen ego willen strelen.”