Belgisch talent Johan Bakayoko (19) luistert nieuw contract bij PSV meteen op met doelpunt in bekerduel

Johan Bakayoko (19) tekende afgelopen week een nieuw contract bij PSV. De getalenteerde Belgische winger heeft donderdag meteen bedankt voor het vertrouwen. In de kwartfinale van de Nederlandse beker tegen ADO Den Haag scoorde Bakayoko al heel vroeg de 1-0. Met een klein gelukje: het jonge talent nam een afvallende bal op de slof, waarna die via een Haagse verdediger onhoudbaar in doel verdween.