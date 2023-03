Vogeldieven stelen nu ook 34 kanaries en vinken in Bocholt

In de Vlierstraat in Bocholt hebben vogeldieven toegeslagen. Jan Vangompel stelde woensdag vast dat er 13 kanaries, 20 zebravinken en één botvink gestolen waren. Het is al de tweede vogeldiefstal in enkele dagen tijd in de regio.

In de nacht van maandag op dinsdag werden er al een veertigtal Goldammadines gestolen in Wijshagen (Oudsbergen). Vermoedelijk sloegen dieven diezelfde nacht ook toe in een vogelkooi achter de woning van Jan Vangompel in Bocholt. “Bij mij werden er 13 kanaries, 20 zebravinken, 1 botvink en 15 kg kanarievoer gestolen. Mogelijk drongen de dieven via de oude kanaalarm aan de achterkant van mijn woning ongezien de volière binnen. Ook een transportkooi en een vangnet werden meegenomen”, vertelt Jan.

Zijn vogels zijn allemaal geringd. “Voor het geld moet je ze zeker niet kweken. Het is een hobby. Na de diefstal zitten hier nog enkele kanaries, zebravinken en duiven in de volière.” Vogeldieven kweken zelf of moeten hun gestolen vogels kunnen verkopen. “Daarom is het aangewezen dat vogelliefhebbers extra alert zijn bij de aankoop van aangeboden vogels. Ik heb dierenwinkel Colibri in Bree al op de hoogte gebracht van de diefstal, voor als de dieven de vogels daar proberen te verkopen.” De politiezone Carma kwam ter plaatse en voert een onderzoek. (RDr)