‘Love island’-kandidaat Lio over zwangerschap: “Al heel misselijk geweest”

‘Love Island’-deelnemers Lio Verborgh en Marvin Trentels verwachten hun eerste kindje samen. Dat maakten ze zelf bekend op Instagram. Donderdagavond in Café play reageert Lio voor het eerst: “Ik was al drie dagen misselijk en besloot een test te doen. Het was meteen positief.” Ze voegt er nog aan toe dat ze dat te weten kwam op de dag van haar oma’s begrafenis. “Ik vind het super jammer dat ze het niet meer zal weten.”