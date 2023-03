E314 volledig afgesloten na ernstig ongeval aan Park Midden-Limburg: bestuurder zwaargewond

Op de E314 is donderdagavond een zwaar ongeval gebeurd ter hoogte van de op- en afrit Park Midden-Limburg. Een bestelwagen botste achterop een vrachtwagen. De bestuurder raakte zwaargewond en moest bevrijd worden. Door het ongeval werd de E314 richting Lummen volledig afgesloten en werd het verkeer omgeleid.

Eerder op de avond, rond 17 uur, was er ter hoogte van Houthalen al een eerste ongeval gebeurd. Het ging om een kop-staartbotsing waar zeven voertuigen bij betrokken waren. Hoewel de lichamelijke schade bij dat ongeval meeviel, gebeurde het wel op de linkerrijstrook. Dat zorgde in combinatie met de avondspits voor een lange file in de richting van Lummen.

In de staart van die file gebeurde rond 18.30 uur een tweede, zwaar ongeval. Een bestelwagen botste achterop een stilstaande vrachtwagen tussen de af- en oprit Park Midden-Limburg. De bestuurder van de bestelwagen zat gekneld. De brandweer Oost-Limburg werd opgeroepen om de zwaargewonde chauffeur te bevrijden. Daarna werd hij afgevoerd naar het ziekenhuis.

Door het ongeval raakte de E314 volledig versperd. Het verkeer moest de afrit Park Midden-Limburg nemen en werd zo omgeleid. Dat zorgde voor zware hinder. Heel wat voertuigen probeerden vanop de afrit rechtstreeks de oprit op te rijden, wat voor gevaarlijke verkeerssituaties zorgde.

