Geen wereldtitel voor thuisfavoriete Irene Schouten op 3.000 meter, Sandrine Tas eindigt zeventiende

De eerste gouden medaille die donderdagavond uitgereikt werd op het WK langebaanschaatsen in Heerenveen ging niet naar thuisland Nederland. Olympisch kampioene Irene Schouten moest op de 3.000 meter haar meerdere erkennen in de sterke Noorse Ragne Wiklund.

Schouten is dé chouchou van het Nederlandse thuispubliek. De dertigjarige koningin van de langebaan pakte drie olympische titels op de Winterspelen van Peking: de 3.000 meter, de 5.000 meter en de massastart. Maar Schouten heeft lastige maanden achter de rug. Tijdens het Nederlands kampioenschap gaf ze toe dat het niet zo lekker met haar ging. Mentaal leeg na haar olympische triomf in China. Schouten krabbelde nog maar pas mentaal overeind, maar gaf voor de start van het WK aan dat ze niet in supervorm was. Ondanks de lastige aanloop reed ze - fel aangemoedigd door een vol Thialf - een uitstekende en erg constante eerste WK-race. Met een chrono van 3:57.40 zette ze dé te kloppen tijd op het scorebord.

Helaas voor Schouten en het oranje legioen dook in het slot nog één vrouw onder die tijd: de Noorse Ragne Wiklund ging met 3:56.86 een halve seconde sneller dan de olympisch kampioene. De derde plaats was voor de Tsjechische Martina Sablikova (3:58.35).

Irene Schouten — © EPA-EFE

Door het dipje van Schouten was Wiklund dit seizoen dominant op de 3.000 meter. Ze won vier van de vijf wereldbekers waaraan ze deelnam. Enkel uitgerekend op de Wereldbeker van Heerenveen in november werd ze op haar favoriete afstand geklopt door Schouten. De Nederlandse won toen in 3:54.04, meer dan drie tellen sneller dan ze vandaag ging. Voor Wiklund is het de tweede gouden medaille in haar carrière. Twee jaar geleden werd ze de 22-jarige Noorse al wereldkampioen op de 1.500 meter. Zondag kan Schouten proberen revanche te nemen op Wiklund op de 5.000 meter.

Zeventiende plek voor Tas, met tandproblemen

Onze landgenote Sandrine Tas finishte op de 3.000 meter als zeventiende in een tijd van 4:14.65. Tas reed tegen Kaitlyn McGregor, een Zwitserse die geboren is in Canada. Het trof dat beiden ongeveer van gelijke kracht zijn. Zeker voor Tas, die liever een vrouw-tot-vrouw gevecht aangaat dan alleen schaatst. Dat is een gevolg van haar verleden als inline skater.

In haar rit begon Tas redelijk voortvarend maar kon de ronden van 31, 32 seconden niet lang volhouden. Haar opponente ging tot 2.200 meter goed mee maar zakte vervolgens ver terug. Tas kwalificeerde haar prestatie desgevraagd als “redelijk”. Al sinds december heeft de West-Vlaamse hinder van ontstekingen in de kaak. “Het bot is ontstoken. Bij behandeling bleek dat er op meerdere plaatsen ontstekingen zijn.” Tas heeft zich voorgenomen bij elk pijntje in de mond voortaan de tandarts te raadplegen. “Dichter op de bal zitten”, noemt ze dat.