Hoeseltse Sarah Pepels verlaat Portland: “Ik heb geprobeerd om grenzen te stellen, maar dat was tevergeefs”

Over twee weken verschijnt hun nieuwe plaat en later dit najaar coveren ze nummers van K3 en Metejoor in ‘Liefde voor Muziek’, maar Portland zal het voortaan toch zonder Sarah Pepels moeten doen. De Hoeseltse verlaat de groep. Dat maken ze bekend op hun Instagrampagina.

“We hadden nooit gedacht dat we dit nieuws zouden moeten delen, maar wat we vreesden is realiteit geworden. Sarah Pepels verlaat de groep.” In een uitgebreide tekst op hun Instagrampagina laat Portland weten dat ze het voortaan zonder hun frontvrouw moeten stellen. “De interactie tussen Jente en mezelf was op vele momenten magisch, maar dat was niet altijd zo”, schrijft de Hoeseltse over haar collega Jente Pironet. “Ik heb geprobeerd om grenzen te stellen, maar volgens mij was dat tevergeefs. Ik ben blijven geloven dat we de situatie konden redden, maar dat bleek hopeloos te zijn. Ik ben ervan overtuigd dat Jente de band opnieuw zal uitvinden.”

© ggm

“Sarahs exit laat een diepe indruk na op mij’, reageert Pironet. “Het leven als band is intens en duwt ons tot op onze grenzen. Dat leidde tot een dynamiek die we niet meer ten goede konden keren. Ik betreur het dat de ontstane afstand tussen ons niet te overbruggen is, maar respecteer haar beslissing. Zonder Sarah zal het ongetwijfeld anders zijn, maar Portland blijft voor altijd bestaan.”

Liefde voor muziek

Het nieuws komt erg verrassend. Op 17 maart verschijnt namelijk Departures, de tweede plaat van de groep die in 2018 De Nieuwe Lichting van Studio Brussel won. Pepels zal volgens de mededeling nog steeds te horen zijn in de nieuwe nummers. Ook maakt ze nog haar opwachting in het nieuwe seizoen van Liefde voor Muziek op VTM. Het duo reisde vorig jaar in oktober naar Spanje met Daan, Günther Neefs, Jaap Reesema, K3, Metejoor en Stef Bos voor de opnames van het coverprogramma. De uitzending staat nog voor dit voorjaar gepland.

Daarna gaat de groep verder zonder Sarah. Dat besluiten ze in de post op sociale media. “Portland gaat door. De geplande shows zullen doorgaan. Uit liefde voor muziek, uit liefde voor onze fans. Het zal anders zijn zonder haar, maar het wordt alsnog magisch. Beloofd.”