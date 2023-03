PODCAST. ‘Dood in het Jeugdhuis’, deel 4: “Daders wisten goed wat ze deden: dit was moord”

In 1994 moeten vijf beklaagden zich verantwoorden voor de dodelijke aanval op Mark Bos. Niet voor het assisenhof, maar voor de correctionele rechtbank. Want de vijf wordt – tot grote verontwaardiging van velen – geen moord of doodslag ten laste gelegd.

Luc Savelkoul, de raadsman van Marks broer Eddy, herinnert zich dat hij destijds erg verrast was door de kwalificatie van ‘slagen en verwondingen met de dood tot gevolg’. In het laatste deel van de podcast, vraagt de advocaat zich luidop af waarom de vijf daders destijds niet vervolgd werden voor moord, of op z’n minst voor doodslag. Want de feiten tonen volgens Savelkoul glashelder aan dat de aanval op Mark in se een moord was. Welke argumenten hij daarvoor aanhaalt, hoort u in de podcast.

Nog méér verrassingen

Voor het verdict valt, in november 1994, volgen er trouwens nóg enkele verrassingen die meester Savelkoul en de nabestaanden van Mark met verstomming slaan. En ook het vonnis zelf verhit opnieuw de gemoederen. Niet alleen in de rechtszaal, maar zeker ook in Houthalen. U komt er alles over te weten in het vierde en laatste deel van ‘Dood in het Jeugdhuis’.

