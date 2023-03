Hasselt

Bijna 2.200 Belgen op rust krijgen vandaag het maximumpensioen van 7.813 euro bruto per maand. Dat blijkt uit cijfers van de Federale Pensioendienst. Netto houden ze hier gemiddeld zo’n 50 procent aan over, wat neerkomt op zo’n 3.900 euro per maand.