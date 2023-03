antwerpen

Hij is op en top Vlaams, maar woont en werkt al twintig jaar in Nederland. Bij onze noorderburen is Thomas Cammaert (38) een bekende naam, in Vlaanderen kent bijna niemand deze nieuwkomer in Familie. “Ik ken de reeks nog uit de tijd dat Guido en Marie-Rose de plak zwaaiden”, zegt de uitgeweken Antwerpenaar.