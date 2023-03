De tien geboden van de massastart: meester-tacticus Bart Swings doet zijn WK-plan uit de doeken

Bart Swings (32) is regerend olympisch, Europees en wereldbekerkampioen schaatsen op de massastart. Zaterdagnamiddag kan de Vlaams-Brabander met een wereldtitel in Heerenveen het laatste hiaat in zijn palmares vullen en zo een historische quadrupel vervolmaken. Veel meer dan de andere schaatsnummers is de massastart een tactisch steekspel, niemand die in dat gewriemel over zestien ronden beter de race leest dan generaal Swings. In tien geboden doet hij zijn tactische masterplan uit de doeken.