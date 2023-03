Bjorn Meijer is op zijn 19de een steunpilaar bij Club Brugge: “Degelijk en betrouwbaar: dat typeert me wel, ja. Op dat foutje tegen Benfica na...”

6 miljoen euro betaalde Club Brugge voor een 19-jarige linksback van een Nederlandse middenmoter met amper wedstrijden op z’n teller. Spijt van die investering heeft het echter niet, want Bjorn Meijer is misschien wel de meest constant veldspeler dit seizoen en loopt al in de kijker van internationale topclubs. “Maar ik voel me hier hartstikke goed. Komt er in de zomer niks, dan is dat prima.”