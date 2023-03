Frédéric Caudron en Eddy Leppens winnen openingswedstrijd op WK driebanden

© WAS

Frédéric Caudron en Eddy Leppens hebben een goede start genomen op het met 160.000 euro gedoteerde PBA wereldkampioenschap driebanden, dat doorgaat in het Zuid-Koreaanse Goyang.

Leppens (PBA-10) moest in de eerste set met 13-15 zijn meerdere erkennen in de Zuid-Koreaan Jung Gyeong-seop (PBA-23). De 53-jarige uit Neerpelt won de drie volgende sets met 15-6, 15-5 en 15-14. Leppens noteerde een gemiddelde van 1.933 per beurt.

Caudron (PBA-1), de regerende PBA-wereldkampioen, zag zijn Zuid-Koreaanse tegenstrever Kim Jong-won (PBA-29) de eerste set met 15-14 naar zich toetrekken. Net als Leppens won “The Extraterrestrial” de drie volgende sets met 15-6, 15-12 en 15-10 cijfers. Caudron lukte een gemiddelde van 1.967 per beurt en noteerde reeksen van acht, zes en negen punten.

Zaterdag staan de tweede van de drie groepswedstrijden op het programma. De eerste twee van elke poule plaatsen zich voor de achtste finale.