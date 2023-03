In Parijs-Nice krijgen we voor het eerst dit seizoen een duel te zien tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. — © vvg

Zes maanden na hun laatste confrontatie in de Ronde van Lombardije wacht het eerste duel van het nieuwe wielerseizoen tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. In Parijs-Nice staan de twee heren voor het eerst sinds de Tour de France tegenover elkaar in een rittenkoers. Wie geeft de beste indruk en wiens kaarten lijken het best geschud?