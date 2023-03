Kleuters uit Binderveld vragen chauffeurs om te vertragen aan hun school

In de Molenstraat in Binderveld vrolijken sinds enkele dagen posters met daarop kleuters van ’t Goudhaantje het straatbeeld op. Gehuld in een fluohesje hebben de kinderen een duidelijke boodschap voor passerende chauffeurs. ‘Graag traag aan mijn school!’ zo klinkt het op de langs de weg geplaatste borden.

Het initiatief komt van het oudercomité, vertelt Fran Vandijck: “We merken dat het voor voorbijrijdende chauffeurs niet goed zichtbaar is dat er hier een kleuterschool ligt. Dit zorgt regelmatig voor gevaarlijke situaties ter plaatse. Dat baart ons als ouders natuurlijk zorgen bij het brengen en halen van onze kinderen. We vragen daarom aan de gemeente om ‘thermoplasten’ op de weg aan te brengen. Dat zijn kleurrijke wegmarkeringen die chauffeurs zeker zullen opmerken. We hopen alvast dat deze er snel komen. En in de tussentijd stak ons enthousiaste oudercomité zelf de handen uit de mouwen met deze posters. We maakten leuke foto’s van de kinderen en het bedrijf Signworks 2.0 zorgde voor het drukwerk, waarvoor veel dank!” De boodschap is duidelijk: ouders van de ‘kleine Goudhaantjes’ hopen dat chauffeurs voortaan trager zullen voorbijrijden aan hun geliefde kleuterschooltje. len