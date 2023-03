Opgelet Nafi en Noor: Poolse Sulek claimt goud en wereldrecord op de vijfkamp

De 23-jarige Poolse wil niet enkel de Europese indoortitel op haar naam schrijven, ze claimt ook openlijk dat ze het wereldrecord van Natalia Dobrynska (5.013 punten) wil verbeteren. “Sulek is bijzonder extravert. Het is haar manier om zichzelf te motiveren”, zegt Fernando Oliva, coach van regerend wereldkampioene Noor Vidts. “Dat zullen Noor en Nafi nooit openlijk doen. Maar Nafi, die is onverslaanbaar.”

Neemt niet weg: de uitspraken van Sulek moeten niet als prietpraat worden weggezet. De Poolse werd tweede op het WK indoor, waar Vidts de wereldtitel pakte. En ze werd afgelopen zomer Europees vicekampioene op de zevenkamp, na Thiam op het EK outdoor in München. Kortom, een stevige podiumkandidate voor Thiam en Vidts in Istanbul.

Evengoed kunnen er weer twee Belgische meiden op het podium van de vijfkamp prijken, zoals op het EK van Torun 2021. Vidts werd wel even geveld door een virale infectie, op een bepaald ogenblik had ze 40 graden koorts. “Maar dat was enkele weken voor het EK. Ik ben liever dan ziek dan vroeger voor het EK.” Ze herinnert eraan dat ze vooraf ook niet top was toen ze wereldkampioene werd vorig jaar.

Vidts en Sulek waren 1 en 2 op het WK-indoor vorig jaar. — © AFP

Thiam, Vidts, Sulek: dat lijken de podiumkandidaten. Sulek is een van de young guns van de meerkamp. Outdoor lijkt het een beetje bizar hoe ze aan speerwerpen doet – op de vijfkamp wordt, indoor, logischerwijs niet aan speerwerpen gedaan. Bij de aanloop flappert/wappert ze met haar vrije arm. Ongewoon, maar ze is wel een van de beteren ter wereld op de zevenkamp.