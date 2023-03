Mathieu van der Poel test nieuwe fiets tijdens verkenning van Strade Bianche, wij volgden in zijn spoor en zagen hem één keer doortrekken

Driewerf hoera! Vier weken nadat hij Wout van Aert klopte in de spurt om de wereldtitel in het veld, keert Mathieu van der Poel zaterdag terug in competitie op de weg. De Nederlander arriveerde woensdagavond rechtstreeks vanuit Spanje in een winters Italië, inclusief een laagje sneeuw. Maar zie, nauwelijks een etmaal later schijnt de zon boven de Toscaanse heuvels. Daar is de lente, daar is Mathieu! Laat de Strade Bianche maar komen.