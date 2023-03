Politie Bilzen-Hoeselt-Riemst controleert deze maand extra op foutparkeren: “We zien veel egoïsten”

De actie ging maandag van start en zal nog de rest van de maand duren. “We zullen extra controleren op foutparkeren”, zegt verkeerscoördinator Johnny Greyn van de politie Bilzen-Hoeselt-Riemst. “Mensen die bijvoorbeeld op een mindervalidenparking gaan staan, of op de stoep of het zebrapad, krijgen een boete. Hetzelfde geldt voor auto’s die op minder dan 5 meter van de hoek van een kruispunt geparkeerd staan. Dat is ook niet toegelaten.”

“We gaan ook de parkings die voorbehouden zijn voor taxi’s controleren. Een tijdje geleden was een vrouw nog op zo’n parkeerplaats gaan staan. Haar excuus was dat ze de sticker ‘Mama Taxi’ op haar auto had hangen, omdat ze een taxi was voor haar kinderen. Maar zo werkt het natuurlijk niet.”

Rolstoel op de weg

De politie komt heel wat onverantwoorde en gevaarlijke toestanden tegen, veroorzaakt door foutparkeerders. “We zien zo veel egoïsme. Mensen die gewoon de weg blokkeren terwijl anderen maar moeten wachten. Recent was er nog een ouder koppel dat geparkeerd stond aan het oud ziekenhuis van Bilzen in de Hospitaalstraat. Toen ze wilden vertrekken, besloot de man om zijn vrouw in haar rolstoel in het midden van de weg te zetten. Ondertussen deed hij zijn wagen open. Daarna tilde hij zijn vrouw de wagen in, maar bleef haar rolstoel staan. En dat terwijl het een drukke straat is en er veel auto’s stonden te wachten.”

“Er was ook eens een bestuurder die zijn kleine auto niet tussen twee andere wagens kon parkeren, omdat er te weinig ruimte was. Daarom zette hij zijn auto gewoon dwars op de stoep. ‘Het is toch maar voor even’, was de uitleg.”

Stilstaan en parkeren

De politie zal ten slotte ook extra controleren aan scholen. “In een schoolomgeving mag je vaak wel stilstaan, maar niet parkeren”, zegt Greyn. “Stilstaan doe je enkel als je een passagier afzet of je auto in- of uitlaadt. Zodra je langer stilstaat dan nodig en je als bestuurder je voertuig onbeheerd achterlaat, ben je aan het parkeren. Aan scholen stappen ouders vaak mee met hun kinderen tot aan de schoolpoort. Maar dat mag dus in principe niet. Al zullen we mensen daar natuurlijk eerst op aanspreken, en niet meteen boetes gaan uitschrijven.” siol