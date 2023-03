Willen jongeren nog een huis kopen? “Huren vind ik geld weggooien”

Hasselt /

In het kader van SOS Budget geven we deze week tips om goedkoper te wonen. Maar wat willen jongeren doen in de toekomst? Willen ze huren of steken ze liever hun geld in een lening om te kopen? We vroegen het aan de studenten op de PXL in Hasselt.

“Ik woon nog bij mijn ouders, samen met mijn broertje”, vertelt Yassine (22). In tegenstelling tot Amber: “Ik zit op kot hier, mijn ouders bekostigen het voor me.” Als we de vraag stellen of jongeren het nog zien zitten om een huis te kopen, krijgen we vaak hetzelfde antwoord. “Huren vind ik een beetje geld weggooien”, vertelt Diede (19). “Ik denk wel dat ik liever een huis zou kopen. Ook Deni deelt die gedachte: “Ik zou liever een huis kopen en renoveren. Bouwen is zo duur, alleen al bouwgrond kost al duizenden euro’s.” (feok)