Onze tv-tips: nieuwe moorden, Gloria Monserez en de gevolgen van de oorlog

Brokenwood Mysteries

Eén, vr, 20.35u

Het Nieuw-Zeelandse antwoord op het succesvolle Midsomer Murders start aan het vijfde seizoen. Met deze keer voor de speurders onder meer een vrijgezellenfeest waarop een dode valt te betreuren en een kermisattractie die iemand de dood inscheurt. Voor de fans is er goed nieuws, want down under is ondertussen al het achtste seizoen ingeblikt. Er vallen dus nog veel moordzaken op te lossen.

Liefdestips aan Mezelf

Play4, vr, 22u

Als haar moeder de zorg voor haar dochter niet meer aankan, moet Olivia verhuizen naar de villa van haar bekende vader, haar stiefmoeder en stiefzus. Samen met haar BFF Billie doet ze er alles aan om in de buurt van haar grote liefde Max te komen, maar helaas belandt ze van de ene blunder in de andere. Gloria Monserez speelt de hoofdrol in deze verfilming van een populair jeugdboek.

The Windermere Children

Canvas, vr, 21.30u

Toen een einde kwam aan WO II en ook aan de Holocaust, werden 300 Joodse weeskinderen vanaf de zomer van 1945 opgevangen in een opvangtehuis in het Engelse Lake District. Het grootse project aan de oevers van het Lake Windermere was opgezet om de onfortuinlijke kinderen een nieuw leven te bieden. Eerst krijg je de verfilming van dit verhaal, daarna de documentaire over de echte kinderen. (tove)