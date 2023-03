Geen M&M’s of Whiskas bij Jumbo door vastgelopen prijsonderhandelingen

Chocolade als Mars, Snickers en M&M’s, maar ook dierenvoeding als Whiskas en Pedigree zijn moeilijk of helemaal niet te vinden bij supermarktketen Jumbo. De supermarkt kan het niet eens worden over de prijs met fabrikant Mars.

Wie in de Jumbo-supermarkten gaat winkelen, heeft het misschien al gemerkt. Sommige producten als Mars, Snickers en M&M’s, maar ook dierenvoeding als Whiskas en Pedigree, zijn minder of helemaal niet te krijgen bij supermarkt Jumbo. De supermarkt koopt volgens Nederlandse omroep NOS geen producten van fabrikant Mars meer in vanwege vastgelopen prijsonderhandelingen.

Woordvoerder Linda Roovers laat weten dat deze producten ook in België beperkt verkrijgbaar zijn. Zij geeft aan dat de supermarkt geconfronteerd wordt met zeer sterke prijsstijgingen van sommige A-merk leveranciers. “We begrijpen dat bepaalde prijsstijgingen onvermijdelijk zijn, maar sommige prijsstijgingen zijn voor ons niet te verklaren”, zegt Roovers. Jumbo wil inhoudelijk geen verdere uitspraken doen.

Volgens de woordvoerder kan dit voor lange gesprekken zorgen en een enkele keer zelfs dat een product tijdelijk niet verkrijgbaar is. “Vanzelfsprekend vinden we dit vervelend voor onze klanten en we doen er alles aan om goede alternatieven te bieden”, zegt Roovers.