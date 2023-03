Vlaams minister Lydia Peeters (Open Vld) wil controleurs De Lijn uitrusten met bodycams

Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) wil een proefproject organiseren waarbij controleurs van De Lijn uitgerust worden met bodycams. Ze wil de bodycams inzetten als een middel in de strijd tegen de stijgende agressie tegen chauffeurs en controleurs.

De Open Vld-minister heeft haar federale collega van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) een brief gestuurd omdat zij de toelating moet geven. Dat heeft minister Peeters donderdag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Wim Verheyden (Vlaams Belang) en Els Robeyns (Vooruit).

Vorig jaar waren er bij De Lijn meer dan 2.250 situaties van agressie, een stijging met ruim een vijfde. “Die agressie kunnen we niet tolereren”, zegt minister Peeters. Volgens haar zijn er heel wat stappen gezet in de strijd tegen agressie, gaande van sensibiliseringscampagnes en het uitrusten van bussen met afgesloten stuurposten tot camera’s op voertuigen.

Maar de minister wil graag een stap verder gaan. Daarom heeft ze aan minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden de toelating gevraagd een proefproject te organiseren waarbij controleurs van De Lijn een bodycam krijgen. “Dat zal enerzijds afschrikkend werken tegenover agressors en anderzijds ook beeld- en bewijsmateriaal opleveren die achteraf nuttig kan zijn”, klinkt het. Als het proefproject positief geëvalueerd zou worden, kan het systeem over heel Vlaanderen uitgerold worden.

De minister kreeg in de commissie ook vragen over het zwartrijden bij De Lijn. Het aantal boetes voor zwartrijders is tussen 2018 en 2022 fors gestegen van 35.131 naar 53.195, een toename met ruim 51 procent. Verder blijkt dat amper de helft van de zwartrijders die een boete krijgt, die ook effectief betaalt. Op die manier loopt De Lijn jaarlijks 3,5 miljoen euro mis.

Minister Peeters herhaalt dat zwartrijden “onaanvaardbaar en asociaal” is en volgens haar zal De Lijn ook met een actieplan komen “om fraude en zwartrijden te voorkomen”. Er zal onder meer extra personeel ingezet worden op lijnen met een verhoogd risico op fraude en de bestaande teams zullen anders ingezet worden om “meer doelgericht te controleren en de pakkans te verhogen”.