Familie en vrienden van verongelukte bromfietser (18) zwaar aangeslagen: “Kilian was een topkerel met een gouden hart”

Willebroek/Ruisbroek/Boom

De dood van de 18-jarige Kilian Vernimmen uit Boom is zwaar aangekomen bij zijn familie en vrienden. De jongeman kwam woensdag om het leven toen hij onder een vrachtwagen terechtkwam in Willebroek. “Hij was bezeten door alles wat met motoren te maken had. Het was zijn grote droom om ooit een eigen garage te kunnen openen”, vertelt zijn moeder Lies zwaar aangeslagen.